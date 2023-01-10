MG EHS fiyatı ne kadar? MasterChef ödülü MG E-HS özellikleri nelerdir?

MG E-HS otomobil MasterChef şampiyonunun ödülü oldu. Otomobile ilişkin detayları öğrenmek isteyenler ise MG EHS fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
MG EHS fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
COMFORT VERSİYONU
12,3 inç Dijital gösterge paneli
Suni deri koltuklar
Yükseklik ayarlı halojen farlar
Navigasyon / Apple CarPlay ve Android Auto
(Comfort paketine ek olarak)
(Vergiler dahil 2022 model anahtar teslim fiyatı)