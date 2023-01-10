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Giriş Tarihi: 10.1.2023 22:38 Son Güncelleme: 10.1.2023 22:39

MG EHS fiyatı ne kadar? MasterChef ödülü MG E-HS özellikleri nelerdir?

MasterChef Türkiye finalinde şampiyon olan yarışmacıya MG marka E-HS model otomobil verileceği açıklandı. Yarışmayı takip edenler otomobile ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek MG EHS fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte MG EHS fiyatı ve özelliklerine ilişkin detaylar.

MG EHS fiyatı ne kadar? MasterChef ödülü MG E-HS özellikleri nelerdir?

MG E-HS otomobil MasterChef şampiyonunun ödülü oldu. Otomobile ilişkin detayları öğrenmek isteyenler ise MG EHS fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MG EHS FİYATI NE KADAR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

MG EHS fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;



MG E-HS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

COMFORT VERSİYONU

12,3 inç Dijital gösterge paneli
Suni deri koltuklar
Yükseklik ayarlı halojen farlar
Navigasyon / Apple CarPlay ve Android Auto



10,1 inç dokunmatik ekran
Isıtmalı ön koltuklar
Çift bölgeli tam otomatik klima
Dinamik kılavuzlu geri görüş kamerası



LUXURY VERSİYONU

(Comfort paketine ek olarak)

  • Panoramik açılır cam tavan
  • Özel tasarım deri koltuklar
  • Ambiyans aydınlatma
  • Elektrikli, akıllı bagaj kapağı
  • Yükseklik ayarlı LED farlar
  • Arka dinamik sinyal lambaları
  • Alaşım spor pedallar
  • 360° Kamera



MG E-HS FİYATLARI NEDİR?

(Vergiler dahil 2022 model anahtar teslim fiyatı)

  • Comfort - 1.359.000 ₺
  • Luxury - 1.459.000 ₺

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MG EHS fiyatı ne kadar? MasterChef ödülü MG E-HS özellikleri nelerdir?
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