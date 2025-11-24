MGM’den kritik uyarı: Kış geliyor! O bölgelere dikkat çekildi....

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye puslu ve yağışlı havaların etkisine giriyor. Gece ve sabah saatlerine dikkat çekilen raporda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Peki İstanbul ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte saat saat beklenen kritik hava durumu gelişmeleri ve dikkat edilmesi gerekenler. İşte detaylar...

KRİTİK GELİŞME

Türkiye genelinde geçtiğimiz günlerde güneşli bir hava tablosu etkili olurken; zaman zaman artan bulutlanma, sabah sisleri ve yer yer soğuk hava dalgaları dikkat çekiyor. Peki İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte saat saat beklenen kritik hava durumu gelişmeleri ve dikkat edilmesi gerekenler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu (Sivas hariç), Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Konya, Zonguldak, Giresun ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Yer yer gök gürültülü sağanak ve sis uyarısı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri (Sivas hariç) ile Konya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 15°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

VAN -2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu