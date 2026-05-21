MGM'den kritik uyarı: Tüm Türkiye'yi saran sağanak yağışlar ne zaman bitecek? (21-25 mayıs hava durumu)

Türkiye, inatçı ve geniş çaplı bir yağışlı sistemin etkisi altına girmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahmin haritalarına göre, yurdun dört bir yanında uzun soluklu gök gürültülü sağanak yağışlar bizi bekliyor. "Yağmur ne zaman bitecek?" ve "Hafta sonu hava nasıl olacak?" soruları merak konusu olurken MGM'nin paylaştığı yeni harita ile yanıt buldu. İşte planlarınızı değiştirebilecek güncel hava durumu…
KUVVETLİ YAĞIŞLARIN ROTASI: BUGÜN HANGİ BÖLGELER RİSK ALTINDA?
Yurdun tamamını saran yağışlı sistem, gün içinde dalgalar halinde yer değiştirerek etkisini gösteriyor. Haritalardaki saatlik değişimlere göre fırtınanın rotası şu şekilde ilerliyor:
Riskli Bölgeler Yer Değiştiriyor: Sabah saatlerinde özellikle Kocaeli-Zonguldak hattı ile Doğu Karadeniz kıyılarında (Ordu-Rize arası) alarm veren "Kuvvetli Yağış" dalgası, ilerleyen saatlerde batıya ve güneye doğru kayıyor.
ÖĞLE SONRASINA DİKKAT
Günün ortasından itibaren şiddetli yağışların merkez üssü Marmara'nın batısı (Trakya, Çanakkale, İstanbul) ile güneyde Mersin-Adana-Kayseri üçgeni olacak. Bu bölgelerde trafikte aksamalar ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olmak hayat kurtarıyor.
GECE SAATLERİNDE KISMİ RAHATLAMA
Geceye doğru kıyı Ege, Marmara'nın batısı ve Akdeniz kıyılarında yağışlar yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakarak kısa bir nefes aldırsa da, İç ve Doğu Anadolu'da sağanaklar hız kesmeden devam ediyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin en büyük üç metropolü İstanbul, Ankara ve İzmir de yurt genelindeki fırtınalı sistemin merkezinde yer alıyor. Güncel harita verilerine göre İstanbul'da perşembe gününden pazar gününe kadar 22°C - 24°C sıcaklıklarla birlikte aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlar (özellikle perşembe öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere) etkili olurken, yağışlar ancak pazartesi günü kenti terk ederek yerini bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. İzmir'de ise 5 günlük periyodun tamamında şemsiyelere ihtiyaç duyulacak; kapalı havaya rağmen sıcaklıklar 23°C - 26°C arasında seyrederek üşütmeyen, ılıman bir atmosfer sunacak. Başkent Ankara da tıpkı İzmir gibi pazartesi günü de dahil olmak üzere 5 gün boyunca kesintisiz sağanak yağışın etkisinde kalırken, termometreler ortalama 20°C - 21°C seviyelerinde tutunarak diğer iki büyükşehre kıyasla biraz daha serin bir hafta sonu yaşatacak.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL?
İstanbul, sistemin etkisini en yoğun hissedecek illerden biri. Kısa süreli dinlenmeler (özellikle gece saatlerinde) olsa da, önümüzdeki günlerde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Planlarınızı kapalı mekanlara göre yapmanızda fayda var.
TÜRKİYE GENELİNDE YAĞMURLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Yağışlı sistem oldukça dirençli. Hafta sonu boyunca ülke genelinde sağanaklar kesintisiz devam edecek. Havanın yurt genelinde tam anlamıyla açması ve güneşin istikrarlı bir şekilde görünmesi yeni haftayı bulacak.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK Mİ, MONTLARI ÇIKARALIM MI?
Hayır, soğuk bir sistemden ziyade ılık ve kararsız bir hava kütlesi ülkemizde bulunuyor. Yağmura rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinde (batıda 22-28°C, iç kesimlerde 18-20°C civarı) seyredeceği için kalın kıyafetlere gerek duyulmayacak; ancak şemsiye ve yağmurluklar mutlaka yanınızda olmalı.
HAFTA SONU VE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE BİZİ NELER BEKLİYOR?
Piknik, kamp veya açık hava etkinliği planlayanlar için gökyüzü maalesef pek iç açıcı bir tablo çizmiyor. Önümüzdeki günleri kapsayan uzun vadeli görünüme baktığımızda, yağışlı havanın Türkiye'nin üzerinden ayrılmamakta ısrarcı olduğunu görüyoruz. Hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki birkaç gün boyunca, ülkenin tamamı istisnasız olarak gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.
Sürekli kapalı ve yağışlı geçecek bu döneme rağmen, sıcaklıklarda üşütecek keskin bir düşüş yaşanmayacak. Batı ve güney sahillerimizde termometreler 28°C'leri zorlamaya devam ederken, iç ve doğu kesimlerde ılıman bahar değerleri korunacak. Yüksek nem ve ılık hava birleştiğinde oldukça basık bir atmosfer hissedilebilir.
Bu boğucu ve kapalı döngünün kırılma emareleri ancak yeni haftanın başlarında görülüyor. Sistem yavaş yavaş gücünü kaybederken, güneşin ilk olarak Marmara'nın kuzeybatısı (Trakya çevreleri) ve Güneydoğu Anadolu sınır hattından başlayarak tekrar yüzünü göstermesi öngörülüyor.
METEOROLOJİ YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI!
21 MAYIS 2026 - PERŞEMBE
Haftanın dördüncü gününde yurdun tamamında istisnasız olarak gök gürültülü sağanak yağışın etkili olduğu görülüyor. Sıcaklıklar Marmara, Ege ve Akdeniz gibi batı ve güney kıyılarında 21°C ile 28°C arasında değişirken; İç Anadolu'da ortalama 16°C - 20°C, Doğu Anadolu'da ise 12°C - 19°C bandında seyrediyor.
22 MAYIS 2026 - CUMA
Yağışlı ve fırtınalı sistem cuma günü de etkisini hiç kaybetmeden yurdun %100'ünde devam ediyor. Tüm şehirlerimizde yine gök gürültülü sağanak yağış hakim. Sıcaklıklarda ülke genelinde belirgin bir değişiklik yaşanmıyor; batı ve güney bölgelerimizde 22°C - 26°C civarındaki ılıman ancak yağışlı hava durumunu koruyor.
23 MAYIS 2026 - CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde de ülke genelindeki kararsız ve yağışlı hava tablosu değişmiyor. Yurdun en batısından en doğusuna kadar gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Sıcaklıkların özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde birkaç derece artış eğiliminde olduğu, güney sahillerimizde ise 25°C - 27°C seviyelerine kadar ulaştığı görülüyor.
24 MAYIS 2026 - PAZAR
Pazar günkü haritaya baktığımızda da Türkiye'nin tamamı gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında kalmaya devam ediyor. Dört gün boyunca ülke genelinde kırılamayan bu yağışlı sistem, sıcaklıkları mevsim normalleri civarında tutuyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde gündüz sıcaklıkları 14°C - 18°C civarındayken, diğer bölgelerde genellikle 18°C ile 25°C arasında ölçülüyor.
25 MAYIS 2026 - PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistemin bazı bölgelerde etkisini yitirmeye başladığı fark ediliyor. Yurdun büyük bir kısmında (Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu) gök gürültülü sağanak yağışlar devam etse de; Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısında (Trakya ve İstanbul çevreleri) yağış kesilerek yerini çok bulutlu bir havaya bırakıyor. Aynı şekilde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güney sınırında (Şanlıurfa, Mardin, Şırnak hattı) havanın açılarak parçalı bulutlu hale geldiği gözlemleniyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU!
MARMARA
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Kayseri ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Orta Karadeniz 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi ile öğle saatlerinde güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi ile gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile öğle saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz'in batısı 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.