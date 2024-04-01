MHP’li adaya silahlı saldırı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, içinde MHP Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Bişkin ve 3 kişinin bulunduğu araç, önceki gece yarısı Topaldede Türbesi yakınlarında, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle otomobile ateş eden saldırganlar kaçtı. Aracın camına ve sağ ön kaportasına saçmalar isabet eden saldırıda, yaralanan olmadı. Türbede dua edip şükür namazı kıldıktan sonra çıktıklarını anlatan Bişkin, "Türbeden çıkan iki araç bize yaklaştı. Hacılar mevkiine dönen yolda aracın biri durdu. Geçerken araçtan inenleri gördüm. Resmimizi çekecekler sandım. O esnada silah sesi geldi. Şoför arkadaşım tam gaz yaptı. Uzaklaştık" dedi.