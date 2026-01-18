MHRS kullanıcıları dikkat! ‘Cezanız var’ diyen siteye kanmayın

Sağlık hizmetlerine erişimde yaygın olarak kullanılan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), dolandırıcıların hedefi oldu. Sistemin bire bir kopyasını oluşturan dolandırıcılar, vatandaşları "randevuya gitmeme cezası" bahanesiyle para ödemeye yönlendirdi. Bu durumla karşılaşan Büşra Betül Belet, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

'YENİ UYGULAMA SANDIM'

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Belet, "Sisteme girmek için e-Devlet butonuna bastım ve karşıma '4 kere randevunuza gitmediğiniz için 130 lira ceza kesilmiştir. Ödeme yapılmadığı takdirde randevu alamayacaksınız, kısıtlamalar gelecek, icraya verilecek' şeklinde bir yazı çıktı. Bunun yeni bir uygulama olduğunu düşündüm. Ödeme ekranına yönlendirildiğimde ise dolandırıldığını anladım. Kartlarımı hemen iptal ettim" dedi. Herkesi bu duruma karşı uyaran Belet, "Bir anlık dikkatsizlikle bütün paramız gidebilir" ifadelerini kullandı.

'AYIRT ETMESİ ÇOK ZOR'

Sahte sitenin, MHRS'nin tasarımını bire bir kopyaladığını söyleyen Belet, bu nedenle herkesin kolaylıkla aldanabileceğine dikkat çekti. Belet, "İnsan gerçekten aldanabiliyor. MHRS ve e-Devlet işlemlerini yaparken sistemi kontrol etmeliyiz, mobil uygulamaları indirerek onların üzerinden işlemleri yapmalıyız, şüpheci yaklaşmalıyız. Herkes dikkatli olmalı. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen yetkili mercilerle iletişime geçmeliyiz" açıklamalarında bulundu.