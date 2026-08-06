Mide bulandıran telefon mesajları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan işletmeci Koray Beşli'ye ait cep telefonunda yapılan adli dijital incelemede mide bulandıran konuşmalara ulaşıldı. Raporda, sohbet uygulamalarında 18 yaşından küçük kız çocuklarının uygunsuz görüntülerinin paylaşıldığı ve karşı tarafa pazarladığı görüldü. Raporda yer alan bir konuşmada Koray Beşli'nin "Yeni ufaklık" şeklinde mesaj gönderdiği, mesajına yanıt olarak gelen "Kaç yaşında" sorusuna ise "17" şeklinde cevap verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise "Sübyancı" ve "Ailesi yok mu bunların" şeklinde gönderilen mesajlara Beşli'nin "Ben sugar dady" şeklinde cevap verdiği bilirkişi raporunda yer aldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen yeni bulguların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Koray Beşli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alındı.