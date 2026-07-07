Midelerinde uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda yakalanan 2 yabancı uyruklu zanlının midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunduğu tespit edildi.
Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen tıbbi müdahale sonucu zanlıların midelerinden 109 kapsül halinde 781 gram metamfetamin ile 60 kapsül halinde 473 gram eroin çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.