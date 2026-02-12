Midesinde uyuşturucu ile yurtdışından geldi Ordu’da yakalandı!

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından ülkeye giriş yaptıktan sonra kente geldiği tespit edilen şüpheli S.N.G.M'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtildi.
20 KAPSÜL BULUNDU
Açıklamada, şüphelinin yutma yöntemiyle vücudunda uyuşturucu madde olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilerek, "Röntgen ve tomografi sonucu şahsın midesinde uyuşturucu olduğu tespit edilmiş, şahsın midesinden toplamda 20 kapsül halinde 198,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir." denildi.
TUTUKLANDI
Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.