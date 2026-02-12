Haberler Yaşam Haberleri Midesinde uyuşturucu ile yurtdışından geldi Ordu'da yakalandı!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 18:00

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yurt dışından ülkeye giriş yaptıktan sonra kente geldiği tespit edilen şüpheli takibe alındı. Midesinde uyuşturucu kapsülleri ele geçirilen yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından ülkeye giriş yaptıktan sonra kente geldiği tespit edilen şüpheli S.N.G.M'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtildi.

20 KAPSÜL BULUNDU

Açıklamada, şüphelinin yutma yöntemiyle vücudunda uyuşturucu madde olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilerek, "Röntgen ve tomografi sonucu şahsın midesinde uyuşturucu olduğu tespit edilmiş, şahsın midesinden toplamda 20 kapsül halinde 198,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir." denildi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

