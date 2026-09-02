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Giriş Tarihi: 2.09.2026 21:19

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: Midesinden 60 kapsül çıktı! 4 tutuklama

Diyarbakır’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: Midesinden 60 kapsül çıktı! 4 tutuklama
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Narkotik polisinin yurt dışı bağlantılı operasyonunda, Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. İran uyruklu şahsın yutma suretiyle midesinde taşıdığı 60 kapsül halinde 475,06 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yakalanan bir kişinin üst ve eşya aramasında 1 kilo 102 gram kokain maddesi bulundu. Bağlar ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramada ise, 99,02 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#DİYARBAKIR #BAĞLAR

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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: Midesinden 60 kapsül çıktı! 4 tutuklama
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