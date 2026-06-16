Midesinde uyuşturucuyla yakalandı! Havalimanında durdurulan İran uyruklu kadına 25 yıl hapis

Geçtiğimiz yıl 23 Aralık'ta İran'ın Tahran kentinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ekipler 46 yaşındaki kadının şüpheli hareketleri üzerine yoğunlaştı. İran uyruklu M.B.'yi durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında madde buldu. Gözaltına alınan şüpheli, doktor muayenesi için hastaneye sevk edildi. Burada yapılan muayenede kadının midesinde 20 gram uyuşturucu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği'nce tutuklandı.



MİDESİNDEN ÇIKAN MADDE METAMFETAMİN ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın sindirim sisteminden çıkarılan maddenin uzmanlık incelemesine gönderildiği belirtildi. Raporda, ele geçirilen maddenin amfetamin türevlerinden metamfetamin ile N,N-dimetilamfetamin içerdiğinin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, sanığın uyuşturucu maddeyi İran'dan Türkiye'ye getirdiğinin dosyadaki deliller ve kendi beyanlarıyla sabit olduğu ifade edildi. Savcılık, uyuşturucu madde ithal etme suçunun, maddenin Türkiye'ye sokulmasıyla tamamlandığını belirterek sanığın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan 21 yıldan 30 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.



"POLİSLERDEN KORKTUĞUM İÇİN YUTTUM"

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan sanık M.B., uyuşturucuyu satmak amacıyla değil, kendi kullanımı için taşıdığını öne sürdü. Sanık savunmasında, "Türkiye üzerinden başka bir ülkeye gitmeyi planlıyordum. Yaklaşık 6-7 yıldır psikolojik sorunlar nedeniyle uyuşturucu kullanıyorum. Bu maddeyi de kendim kullanmak için aldım. Türkiye'de bunun yasak olduğunu bilmiyordum. Polislerden korktuğum için uyuşturucuyu yuttum. Satış amacıyla getirmedim. İran'da yaşayan 14 yaşındaki kızım tutuklanmamın ardından zor durumda kaldı. Pişmanım" dedi.



25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.B. hakkında, "uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal etme" suçunu işlediğini sabit gördü. Mahkeme sanığın geçmişi ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alarak indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanığa 250 bin adli para cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına karar verdi.