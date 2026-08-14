Midibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı

Ankara
'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Kaza, dün Ankara ile Eskişehir arasındaki E-90 karayolunun Temelli mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi açıklanmayan 06 HO 1036 plakalı midibüs ile 06 FMV 326 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Midibüs, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje savrulup dinlenme tesisinde park halinde bulunan TIR'a çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.