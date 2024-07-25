Midyat’ta damdan düşerek ölen papaz zılgıtlar ve ayinlerle uğurlandı

İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde görevli Papaz Hanna Aykurt, buradaki görevinin ardından doğup büyüdüğü Midyat'a bağlı İzbırak Köyü'nde ev inşa etti.

Yeni inşa ettiği evinin yanında yer alan ve harabeye dönmüş olan doğduğu evin damında bulunduğu sırada dengesini kaybedip düşen Hanna Aykurt, hayatını kaybetti. Süryani Papaz için Midyat'a bağlı İzbırak Köyü'nde bulunan Mor Dimet Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Mor Gabriel Manastırı'nda Turabdin Metropoliti Mor Timetheos Samuel Aktaş tarafından Papaz olarak görevlendirilen Hanna Aykurt, Diyarbakır Meryemana Kilisesi'nde 1985-1993 yılları arasında Papazlık görevinin ardından İstanbul Metropolitliğinin isteği üzerine İstanbul'a görevlendirildi. Buradaki Süryani Ortodoks Kiliselerinde papazlık yapan Aykurt, Müslüman ve Süryani cemaati tarafından sevilen ve sayılan bir bilge olarak bilinirken yaşamı boyunca tarih bilgisi ve araştırmacı yönüyle tanınıyordu.

Elim kaza sonucu hayatını kaybeden 8'i kız 1'i erkek 9 çocuk babası olan Aykurt, doğup büyüdüğü İzbırak köyünde düzenlenen törenle defnedildi. Cenaze törenine Turabdin Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş, Mardin Deyrulzafaran Manastırı Metropoliti Mor Filüksinos Saliba Özmen, İstanbul Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Adıyaman Metropoliti Mor Ğrigorios Melki Ürek, Süryani din adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Aykurt'un ailesi, arkadaşları, yakınları ile çok sayıda Süryani, Ezidi ve Müslüman vatandaş katıldı. Ağıtlar ve zılgıtlar eşliğinde dua ve ayinlerin okunduğu cenaze töreninde Aykurt, Süryani gelenek ve göreneklerine göre kilise bahçesinde bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Süryani geleneğine göre cenaze töreni sonrasında, kilise çıkışında herkese çörek ve mırra ikram edildi.