Midyat’ta esrarengiz ölüm: 30 yaşındaki genç aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Sabah saatlerinde Midyat Sanayi Sitesi'nde çevredeki esnaf, bir kişinin araç içerisinde hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Ömer Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ataş'ın cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla detaylı otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yaklaşık 2 yıllık evli olduğu öğrenilen Ömer Ataş'ın kesin ölüm nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği, yapılacak otopsi ve polis ekiplerinin soruşturmasının ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.