Haberler Yaşam Haberleri Midyat’ta esrarengiz ölüm: 30 yaşındaki genç aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 15.08.2026 13:15

Midyat’ta esrarengiz ölüm: 30 yaşındaki genç aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Mardin’in Midyat ilçesinde, 30 yaşlarındaki Ömer Ataş, Sanayi Sitesi’nde park halindeki aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Midyat’ta esrarengiz ölüm: 30 yaşındaki genç aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
  • ABONE OL

Sabah saatlerinde Midyat Sanayi Sitesi'nde çevredeki esnaf, bir kişinin araç içerisinde hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Ömer Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ataş'ın cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla detaylı otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yaklaşık 2 yıllık evli olduğu öğrenilen Ömer Ataş'ın kesin ölüm nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği, yapılacak otopsi ve polis ekiplerinin soruşturmasının ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

#MARDİN #MİDYAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Midyat’ta esrarengiz ölüm: 30 yaşındaki genç aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA