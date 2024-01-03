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Giriş Tarihi: 3.1.2024 11:30 Son Güncelleme: 3.1.2024 11:37

Midyat’ta TOKİ konutları hızla yükseliyor

Mardin'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Midyat ilçesi Ortaçarşı mahallesinde temeli atılan konutlarının inşaatları tüm hızıyla sürüyor. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin TOKİ tarafından Midyat ilçesinde 334 adet sosyal konutun inşaatının aralıksız devam ettiğini söyledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Midyat’ta TOKİ konutları hızla yükseliyor

Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda 334 adet sosyal konutun inşa hızla yükseliyor. TOKİ Başkanlığı işbirliğiyle dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yaşanabilir, yatay mimari esaslı ve kadim Midyat'ımızın mimari kültürünü yaşatan yeni yaşam alanları inşa ediliyor. 2. Etap TOKİ Sosyal Konut Projesinin konutlarımız bitmek üzere. Konutlar önümüzdeki Yaz ayında inşallah hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.

Mimar Elif Ağırman ise, "Yapımı uhdemizde devam eden, Ortaçarşı Mahallesi 334 Adet Konut, 3 adet dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin yüzde 80'i tamamlanmış olup, yaz aylarında hak sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.

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Midyat’ta TOKİ konutları hızla yükseliyor
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