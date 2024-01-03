Midyat’ta TOKİ konutları hızla yükseliyor

Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda 334 adet sosyal konutun inşa hızla yükseliyor. TOKİ Başkanlığı işbirliğiyle dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yaşanabilir, yatay mimari esaslı ve kadim Midyat'ımızın mimari kültürünü yaşatan yeni yaşam alanları inşa ediliyor. 2. Etap TOKİ Sosyal Konut Projesinin konutlarımız bitmek üzere. Konutlar önümüzdeki Yaz ayında inşallah hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.

Mimar Elif Ağırman ise, "Yapımı uhdemizde devam eden, Ortaçarşı Mahallesi 334 Adet Konut, 3 adet dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin yüzde 80'i tamamlanmış olup, yaz aylarında hak sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.