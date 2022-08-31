Mihail Gorbaçov kimdir? Hayatını kaybeden SSCB son lideri Mihail Gorbaçov kaç yaşında, neden öldü?

1989'da yapılan seçimlerde de yeniden parlamento başkanlığına seçildi. 19 Ağustos 1991'de de komünist rejimi yeterince desteklememesi bahanesiyle Gennad Yanayev komutasındaki KGB Gorbaçov'a karşı darbe düzenledi. Bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak iç karışıklıkların artarak devam etmesi üzerine üzerine