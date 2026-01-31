SON DAKİKA... Mika Raun Can tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün akşam saatlerinde gözaltına alınan fenomen Mika Raun Can hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mika Raun Can, savcılıktaki ifadesinin ardından 'tutuklama' talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLARA İMZA ATMIŞTI

Mika Raun Can, son dönemde sosyal medyada paylaştığı videolarla büyük tepki toplamıştı. Son olarak hamilelik videosuyla tepkileri üzerine çeken paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, içeriklerin toplumu provoke edici ve kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyle yetkililere çağrıda bulundu.