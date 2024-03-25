Milas-Bodrum Havalimanına ilk turist kafilesi Almanya’dan geldi

Milas-Bodrum Havalimanı'nda yaz sezonu Almanya çıkışlı SunExpress seferleriyle başladı. Bodrum'a inen toplam 360 yolcu çiçeklerle karşılandı. SunExpress'in Frankfurt'tan XQ 463 sefer sayılı uçuşu 14:20'de indi, ardından Düsseldorf'tan kalkan XQ 659 sefer sayılı uçuş 23:50'de indi.

Karşılama törenine Milas-Bodrum Havalimanı DHMİ Genel Müdürü Yücel Karadavut ve TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu'nun yanı sıra uçuş ekibi ve havalimanı yetkilileri katıldı. SunExpress'in 26 Ekim'e kadar Almanya'nın yedi şehrinden (Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Köln, Hannover ve Berlin) Bodrum'a uçuş gerçekleştirmesi planlanıyor.

YENİ TURİZM SEZONUNA CİDDİ KATKI

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Sezonun ilk dış hat yolcularını Milas-Bodrum Havalimanı'nda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dönem, Bodrum'daki uçuş sezonunun uzatılması ve Bodrum'a ilgi gösterilmesi yönünde paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmaların başlangıcıdır. Milas-Bodrum Havalimanı'na bu yaz Jet Time Airlines, Smartwings Slovakia SRO ve Norveç Air Shuttle gibi havayolları ilk kez uçuş gerçekleştirecek. Bodrum'u daha fazla noktaya bağlamak için paydaşlarımızla iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanından gelecek konukları ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Artan destinasyon sayımızla birlikte 2024 sezonunda da bölgenin turizm gelirinin yerel ekonomiye ciddi katkı sağlayacağını umuyoruz."





3 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Milas-Bodrum Havalimanı'nda 3 Kasım'a kadar sürecek yurt dışı uçuş sezonunda toplam 56 farklı havayolu şirketiyle 75 farklı noktaya uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, Jet2.com, EasyJet, Freebird, Ryanair Sun, Corendon, Mavi Gök Havacılık, Discover, SAS Scandinavian, Smartwings Slovakia SRO ve Norveç Air Shuttle gibi çeşitli havayollarına ev sahipliği yapacak. Bu havayolları Milas-Bodrum'dan Liverpool, Belfast, Manchester, Köln, Krakow, Vilnius, Beyrut, St. Petersburg, Kopenhag, Rotterdam gibi birçok noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek.

Milas-Bodrum Havalimanı 2023 yılında toplam 4 milyon 134 bin yolcuya hizmet verdi. 2024 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 188 bin 387 yolcuya hizmet verdi.