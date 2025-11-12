Milaslı Astsubay Emrah Kuran şehit oldu… “Osman amca, sen artık bir şehit babasısın”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Bakanlık, uçağın içinde 20 personelin bulunduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Şehit sayısına ilişkin resmi açıklamanın ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılacağı belirtildi.

Kazada yer alan personel arasında, Muğla'nın Milas ilçesi Ekinambarı Köyü'nden Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın da bulunduğu öğrenildi. Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan Kuran'ın evli ve iki çocuk babası olduğu bildirildi.

Şehidin acı haberi Milas'taki baba ocağına ulaştı. Gözyaşlarının sel olduğu evde askeri personel, baba Osman Kuran'a acı haberi vererek, "Osman amca, sen artık bir şehit babasısın" dedi.