Milas’ta cinayet! Baba-oğul tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesi Karacahisar Mahallesinde yol kenarında 1 kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde kanlar içinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında şahsın Tahir Koç (42) olduğu tespit edildi.

Bölgede araştırma çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri Şener Şen'e (45) ait olduğu öğrenilen cesedi ise bir evin bodrum katında buldu.

Koç ve Şen'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BABA- OĞUL TUTUKLANDI

Jandarma, Şen ve Koç'u öldürdükleri ileri sürülen şüpheliler H. K. (40), eşi G.K. (39) ve oğlu A. K.'yı (17) gözaltına aldı. Şüphelilerden H. K.'nın üzerinde ele geçirilen 1 tabancaya ise incelenmek üzere el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba-oğul tutuklanırken, anne G.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.