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Giriş Tarihi: 22.5.2024 14:51 Son Güncelleme: 22.5.2024 14:55

Milas'ta kaza! 20 metrelik uçuruma düşen kamyonun sürücüsü öldü

Yatağan-Milas karayolu, Boğa yokuşu Korucuk Mevkiinde şarampole yuvarlanan kamyon sürücüsü Muhammet İnci,  hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Milas’ta kaza! 20 metrelik uçuruma düşen kamyonun sürücüsü öldü

Yatağan-Milas karayolu Boğa yokuşu Korucuk mevkiinde Muhammet İnci yönetimindeki kamyon Milas istikametine seyir halinde iken Boğa yokuşundan rampa aşağı iniş yaparken Korucuk mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki uçuruma uçtu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonun kasasında tehlikeli madde taşınması nedeniyle müdahale için AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin gerekli önlemleri almasının ardından kamyonda sıkışan ve yaşamını yitiren sürücü Muhammet İnci itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı bölümden alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına taşındı. Kaza sonrası kamyon parçalara ayrılırken, kullanılmaz hale geldi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Milas'ta kaza! 20 metrelik uçuruma düşen kamyonun sürücüsü öldü
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