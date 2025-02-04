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Giriş Tarihi: 4.2.2025 15:55 Son Güncelleme: 4.2.2025 16:11

Milas’ta manav cinayetinde katil zanlısı kadın tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir işletmenin önünde sandalyede otururken bıçaklanarak hayatını kaybeden manav Halil İbrahim Mercan’ın cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Olayın şüphelisinin B.Ö. isimli kadın olduğunu tespit edildi. B.Ö.’nün uyuşturucu bağımlısı olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki genç kadın B.Ö., çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Milas’ta manav cinayetinde katil zanlısı kadın tutuklandı

Milas ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 Şubat tarihinde sabah saatlerinde sokaktan geçen vatandaşlar eğlence mekanlarının olduğu sokaktaki sandalyede bir kişinin hareketsiz şekilde oturduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bıçaklandığı ve aşırı kan kaybettiği belirlenen şahsın Milas'ta manavlık yapan Halil İbrahim Mercan (48) olduğu tespit edildi. Mercan'ı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için bölgedeki bütün güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekipleri, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek, olayının şüphelisinin B.Ö. isimli kadın olduğunu tespit etti. Görüntülerde Mercan'ın oturduğu sırada aniden saldırıya uğradığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği görüldü.

Şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.Ö.'nün uyuşturucu bağımlısı olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. 17 yaşındaki genç kadın B.Ö., çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Milas’ta manav cinayetinde katil zanlısı kadın tutuklandı
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