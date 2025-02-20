Millet Kütüphanesi’ne 7 milyon ziyaretçi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 2020 yılından bu yana 7 milyona yakın okuyucu ve ziyaretçiyi ağırladı. 2024 yılında kütüphaneyi 1 milyon 900 bin kişi ziyaret etti. Kütüphanenin 5 yıldaki toplam ziyaretçi sayısı ise 6 milyon 659 bin 475 oldu. Kapalı alanı 125 bin metrekare olan ve 201 kilometre raf uzunluğu ile 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesine sahip kütüphane, mimari yapısı, zengin koleksiyonu, kültür ve sanat alanları ve teknolojik imkânlarıyla Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olarak niteleniyor.

5 MİLYONDAN FAZLA BASILI ESER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan ütüphanede, 2 milyon 168 bin 302 kitap, 25 bin 17 dergiye ait 2 milyon 948 bin 290 süreli yayın sayısı ile toplamda 5 milyon 487 bin 254 basılı kaynak bulunuyor. Ayrıca, 950 bin "e-kitap", 7 milyon 500 bin "e-tez", 73 veri tabanına erişim, 125 bin "e-dergiye" ait 300 milyondan fazla makale, rapor ve benzeri içeriğe erişim imkânı sunuluyor. Kütüphaneyi 2024 yılında 1 milyon 900 bin okuyucu ve ziyaretçi kullandı. Açıldığı günden itibaren ise 5 yıllık dönemde Kütüphane 6 milyon 659 bin 475 okuyucu ağırladı.



EMİNE ERDOĞAN: MİLLETİMİZİN ORTAK HAFIZASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kütüphanenin 5. yılını sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle kutladı: "Yalnızca bir kütüphane değil, ülkemizin bilgiyle güçlenen geleceğinin, köklü tarihinin ve kültürel zenginliğinin bir sembolü olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 5'inci yaşı kutlu olsun. Milletimizin ortak hafızası olarak nice seneler geleceğe yön verecek fikirlere, araştıran, düşünen ve üreten nice nesillere yuva olmaya devam etmesini diliyorum." Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 5'inci yılına özel videolu paylaşımda bulunarak "Milletimizin evinde, 7'den 70'e, yarınlarımızı güzelleştirmek için bir arada olduğumuz bu dost mekânda, ülkemizin kültür yolculuğuna katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.