Haberler Yaşam Haberleri Millet Kütüphanesi’ne rekor ziyaretçi
Giriş Tarihi: 21.02.2026

Millet Kütüphanesi’ne rekor ziyaretçi

Millet Kütüphanesi’ne rekor ziyaretçi
  • ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni 6 yılda 8 milyon 837 bin 292 kişi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 2020'de açılan kütüphanenin; mimari yapısı, zengin koleksiyonu, kültür ve sanat alanları, teknolojik imkânları tercih edilmesinde en önemli faktörler arasında yer aldı. 7 gün 24 saat hizmet veren ütüphanesi'ndeki Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Gençlik Kütüphanesi'nde 6 yılda 558 etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklere 4 bin 63 kişi katıldı.

Kütüphanedeki 1 milyon 500 bin "e-kitap", 8 milyon "elektronik tez" ve 155 bin "e-dergi"ye ait 350 milyondan fazla makale ve rapor, araştırmacılara imkân sağlıyor. Kütüphane eğitim merkezinde, bilim ve teknoloji atölyelerinde 6 yılda düzenlenen 2 bin 215 etkinliğe 21 bin 813 kişi katıldı. Kütüphanede bu süre boyunca 453 bin 673 kişiye tanıtım turu düzenlendi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Millet Kütüphanesi’ne rekor ziyaretçi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz