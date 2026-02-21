Millet Kütüphanesi’ne rekor ziyaretçi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni 6 yılda 8 milyon 837 bin 292 kişi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 2020'de açılan kütüphanenin; mimari yapısı, zengin koleksiyonu, kültür ve sanat alanları, teknolojik imkânları tercih edilmesinde en önemli faktörler arasında yer aldı. 7 gün 24 saat hizmet veren ütüphanesi'ndeki Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Gençlik Kütüphanesi'nde 6 yılda 558 etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklere 4 bin 63 kişi katıldı.

Kütüphanedeki 1 milyon 500 bin "e-kitap", 8 milyon "elektronik tez" ve 155 bin "e-dergi"ye ait 350 milyondan fazla makale ve rapor, araştırmacılara imkân sağlıyor. Kütüphane eğitim merkezinde, bilim ve teknoloji atölyelerinde 6 yılda düzenlenen 2 bin 215 etkinliğe 21 bin 813 kişi katıldı. Kütüphanede bu süre boyunca 453 bin 673 kişiye tanıtım turu düzenlendi.