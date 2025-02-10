Milletvekili Ali Özkaya’dan Afyon Belediyesi’ne Sert Soru: "Taşınmazlar Satıldı mı?"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye yönetimine şu sorularla yüklendi: Afyonkarahisar Belediyesi, toplam değeri 660 milyon TL olan 45 taşınmazı sattı mı, satmadı mı? Belediye, yaklaşık 600 kişiyi işten çıkarıp, CHP ve çevresinden 1000 kişiyi işe aldı mı, almadı mı? Parsel parsel satıldığı iddia edilen taşınmazların geliri, işe alınan CHP'lilerin maaşlarının ödenmesi için mi harcanıyor?

YÜNTAŞ'a ait, çevre yolunda bulunan ve Afyonkarahisar'ın en değerli yerlerinden biri olarak gösterilen akaryakıt istasyonu ve yüksek ticaret emsalli taşınmaz, gerçek değerinin üçte biri fiyatına (150 milyon TL yerine 50 milyon TL civarında) ihalesiz ve ilansız şekilde el altından satıldı mı, satılmadı mı? Belediyeye ait şirketlerden ve başka taşınmazlardan da gizli satışlar yapıldı mı? Bu iddialar Afyonkarahisar'da büyük yankı uyandırırken, Belediye yönetiminin bu sorulara nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Başkan Burcu Köksal ve Belediye yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, AK Parti kanadından sert eleştiriler gelmeye devam ediyor.