Haberler Yaşam Haberleri Milletvekili Aydın: “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz”
Giriş Tarihi: 26.2.2022 23:43 Son Güncelleme: 26.2.2022 23:45

Milletvekili Aydın: “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz”

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Milletvekili Aydın: “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Fransa'da Avrupa Birliği Konseyi tarafından düzenlenen "Ortak Dış, Güvenlik ve Ortak Savunma Politikası" konulu konferansa katıldı.

Konferansa TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve komisyon üyeleri konferans öncesi Türkiye'nin UNESCO daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner'i ziyaret etti.

Konferansta konuşan Aydın; "Avrupa kıtasının güvenliği açısından son derece önemli bir toplantıya hepimiz tanıklık ediyoruz ve beyanlarımız ile de samimiyetimizi aslında test ediyoruz. Konuşmama başlamadan önce Güney Kıbrıs Yönetiminin temsilcisinin ülkemize yönelik Kıbrıs ile ilgili "İşgal" suçlamasını iktidar ve muhafelet milletvekilleri olarak şiddetle ret ettiğimizi belirtmek isterim. Kıbrıs konusunda söz edilebilecek tek işgal, Kıbrıs ile ilgili burada temsil yetkisini Kıbrıs Rum yönetiminin gayri meşru olarak işgal etmesidir'' dedi.

Sözlerine devam eden Aydın, ''NATO ve AB 'nin Ukrayna konusunda takınacağı tutum Avrupa'nın ve Batı dünyasının tümünün bugün ve gelecekte güvenliğinin sağlanması konusunda belirleyeci olacaktır. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığına tam destek veriyoruz. Rusya'nın tavrını asla kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olarak görüyoruz. Ukrayna saldırısı bölgemizin ve dünyamızın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ukrayna krizi, Avrupa bölgesinin savunma ve güvenlik önemini en açık şekilde göstermiştir. Türkiye bu süreçte müttefiklerle uyum içerisinde ve NATO'nun caydırıcılık ve diplomasiyi esas alan çift kulvarlı yaklaşımı temelinde hareket etmiştir ve bu yaklaşımı sürdürmeye devam edecektir. Gelişmeler Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada NATO'nun vazgeçilmez bir müttefiki olduğunu göstermiştir. Mevcut şartlarda transatlantik uyumu muhafaza etmek temel öncelik olmalıdır. Avrupa Birliği'de ortak dış güvenlik ve savunma politikalarını aynı yaklaşım ve öncelikler ile belirlemelidir. NATO, tekrar eden değil tamamlayacı bir tutum izlemelidir'' dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, program sonrasında Fransa'daki gurbetçiler ile bir araya geldi ve Yunus Emre Enstitüsü ziyaret etti.

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Milletvekili Aydın: “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz”
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