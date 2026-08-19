Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıda yeni gelişme: Yeni Parti İl Başkanı ifade verdi

Başsavcılık, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla Güngen'in gözaltına alınmaksızın Emniyet Müdürlüğüne çağrılması yönünde talimat verince Güngen, emniyete davet edilerek ifadesine başvuruldu.

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında, failin kendi partisinden olduğu ve olayın parti içi anlaşmazlık zemininde gerçekleştiğine ilişkin bilgiler ortadayken, saldırıyı farklı bir siyasetle ilişkilendirmişti.

Hastane önünde bir açıklama yapan Güngen, "Bu saldırı partimize yapılmıştır. Demokrasiyi hazmedemeyen, bu partiyi hazmedemeyenler bu saldırı yöntemiyle partimizin önünü kesmeye çalışmışlardır" iddiasında bulunmuştu.

2 avukatıyla birlikte emniyette ifade veren Güngen'e, "Partimizin önünü kesmeye çalışanlar" derken kimi/kimleri kast ettiği soruldu. Güngen de "Siyasi partiler ve milletvekilleri demokratik hayatın temel unsurlarıdır. Halkın iradesi ile seçilmiş bir milletvekiline saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırı ile ilgili yaptığım açıklama iktidarı veya hükümeti kastetmemektedir. Eski bir CHP'li ilçe başkanının yaptığı saldırı ile ilgilidir. Bazı kesimler olarak bahsettiğim kişi CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'tir. Bu tip kişilerin Yeni Parti'mizde olmaması gerektiğine yönelik olup partimizin kurumsal kimliğine ve vekilimize yaptığı saldırının kabul edilemez olduğu ile ilgili yaptığım bir açıklamadır. Bu tip kişilerin partimizde görev alamadıkları için bu tür saldırıları yaptığı zaten açıklamamda mevcuttur. Basın veya medya yaptığım açıklamayı çarpıtmıştır. Katıldığım bütün canlı yayınlarda bizzat CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanını kastettiğim ifadeler yer almıştır ve makam, mevki beklentisi içinde olanların vekilimize yaptığı bu menfur saldırıya yönelik bir açıklamadır" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör