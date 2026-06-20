Milletvekiline 70 milyonluk tuzak

İYİ Parti Mersin Milletvekili ve eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Profesyonel bir senaryo kurgulayan şüpheliler, Kocamaz'ı FETÖ soruşturması yürütüldüğüne inandırarak milyonlarca liralık vurgun yaptı. Olay, 14 Haziran'da gelen bir telefonla başladı. Kendisini Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıtan bir kişi, Mersin'de yakalanan FETÖ üyelerinin üzerinden Burhanettin Kocamaz adına düzenlenmiş sahte kimlikler çıktığını söyledi. Şüpheliler, FETÖ üyelerinin yurtdışından Türkiye'ye yasadışı para trafiği sağladığını, operasyon yürütüldüğünü ve operasyonun başarıya ulaşabilmesi için Kocamaz'ın da destek vermesi gerektiğini anlattı. Günlerce devam eden görüşmeler boyunca Kocamaz'ın güvenini kazanan şüpheliler, operasyonun gizliliğini gerekçe göstererek kimseyle konuşmamasını istedi.

HESABA PARA İSTEDİLER

Dolandırıcılar, daha önce ele geçirilen altınlarla Kocamaz'ın evindeki altınların karşılaştırılacağını ve laboratuvar ortamında inceleneceğini söyleyerek güven kazandı. Bu süreçte Kocamaz, 16 Haziran'da 2 milyon 375 bin lirayı belirtilen hesaba gönderdi. Kocamaz, Ankara Konutkent'teki evinden yaklaşık 10 kilogram altın, 68 bin dolar ve 1900 euroyu alarak bir çantaya koydu. Ardından Ankara'daki Başkent Üniversitesi girişine giderek kendisini bekleyen bir kişiye çantayı teslim etti



POLİSTEN KAÇAMADILAR

Bir süre sonra yaklaşık 70 milyon lira dolandırıldığını anlayan Kocamaz, emniyete giderek şikâyetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında polisin çalışması sonucu 2 şüpheli, İstanbul'da taksinin içinde altın ve paralarla yakalandı. Ankara'ya getirilen şüpheliler, adliyeye sevk edilerek hâkimlikçe tutuklandı.