Milli Antrenör bıçaklanarak öldürüldü: Polis 3 kişiyi gözaltına aldı

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde, Bakış (39) ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalıştığı öğrenilen Z.G. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.G, Funda Bakış'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakış, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Z.G'yi yakaladı.