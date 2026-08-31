Milli antrenörü çantasındaki çakıyla öldürmüş! “Borcu vardı beni oyalıyordu konuşmak için buluştuk”

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Şüpheli Zehra Gürtekin ve olay sırasında yanındaki iki erkek arkadaşı gözaltına alındı. Şüpheli Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ilk beyanında; "150 bin lira kadar kredi çekip borç para verdim. Bugün yarın diyerek beni oyaladı. Olay günü para meselesini konuşmak için buluştuk. Aramızda tartışma çıktı. Olay gerçekleşti. Korktuğum için olay yerinden kaçtım" dediği öne sürüldü. Şüphelilerden Zehra Gürtekin tutuklandı diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. 39 yaşındaki milli jimnastik antrenörü Funda Bakış ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalışan 21 yaşındaki Zehra Gürtekin arasında alacak verecek meselesi vardı. İddiaya göre Gürtekin 1 yıl kadar salonda çalışmış ve 2 ay önce ayrılmıştı. Bu zaman zarfında iddiaya göre Zehra Gürtekin çektiği 120 bin liralık krediyi ve 30 bin liraya yakın altını Funda Bakış'a borç olarak verdi.

ÇANTASINDAKİ ÇAKI İLE ÖLDÜRMÜŞ

İkili arasında bu alacak verecek meselesinden zaman zaman tartışma yaşanıyordu. Olay günü bu konuyu konuşmak üzere bir araya geldiler. Jimnastik Salonunun yanında bulunan bir kafede buluşma ayarladılar. Kafeye girmeden başlayan konuşma tartışmaya dönüşünce Gürtekin çantasında olan küçük çakıyı çıkarıp Funda Bakış'a salladı. Göğsünden derin bıçak darbesi alan Bakış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan şüpheli birkaç sokak ileride gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheli Zehra Gürtekin ve olay yerine birlikte gittiği iki erkek arkadaşı sorguya alındı. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BORCUNU ÖDEMEDİ BENİ OYALADI"

Emniyette cinayeti işlediğini kabul eden Şüpheli Zehra Gürtekin'in ilk beyanında; "150 bin lira kadar kredi çekip borç para verdim. Bugün yarın diyerek beni oyaladı. Olay günü para meselesini konuşmak için buluştuk. Aramızda tartışma çıktı. Olay gerçekleşti. Korktuğum için olay yerinden kaçtım" dediği öne sürüldü.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli Zehra Gürtekin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol aldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör