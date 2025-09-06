MİLLİ COŞKU BAŞLIYOR! Türkiye-İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım maç takvimi

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci sınavına çıkıyor. Gürcistan galibiyetinin ardından milliler, E Grubu'ndaki kritik maçta İspanya ile mücadele edecek. Taraftarlar ise Türkiye-İspanya maçı tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal ile ilgili detayları araştırılıyor. Peki, Türkiye-İspanya milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, A Milli Futbol Takımı maç takvimi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - İspanya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.