Milli Eğitim Bakanı Tekin, 12 derslik Makbule Küçükçalık İlkokulun açılışı yaptı

Bakan Tekin, Palandöken ilçesinde Küçükçalık ailesi tarafından yapımı tamamlanan 12 derslik, 360 öğrenci kapasiteli ve 14 öğretmenin görev aldığı Makbule Küçükçalık İlkokulu açılış programında yaptığı konuşmada, normal koşullarda sadece hayırseverlerin yaptırdığı okulların açılışına gittiğini söyledi. Bunun gerekçesinin hayırsever ailesine teşekkür etmek olduğunu bildiren Tekin, Bu vesileyle bugün de burada Yılmaz beye teşekkür etmek için burada olduğunu ifade etti.

Tekin, eğitimle ilgili rakamları paylaşan Tekin, şunları dile getirdi: "Bu rakamları şunun için paylaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de eğitim öğretim alt yapısına ne kadar önem verdiğini görelim, ona da teşekkür ederim diye bir bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan olmadan önce Erzurum'da 176 bin öğrencimiz varmış. Bugün 2025-2026 eğitim öğretim yılında Erzurum genelinde 156 bin 591 öğrencimiz var. Yani öğrencisi sayımız düşmüş, 20 bin civarında azalmış. Biz 2002 yılında 176 bin öğrenciye 7 bin öğretmenimizle hizmet veriyormuş. Şimdi öğrenci sayısı düşmesine rağmen öğretmen sayımız 12 bin 549 olmuş, yani yaklaşık 2 katına çıkmış. Rakamlar ortada, ben bu muhalefetin niye itiraz ettiğini gerçekten anlamıyorum. Bir başka rakam daha vereyim, 2002'de 176 bin öğrenci 5 bin 500 sınıfta ders görüyormuş. Bu 5 bin 500 sınıfın yaklaşık yarısı bugün yok, yıkılmış, yeniden yapılmış, ekonomik ömrünü tamamlamış yeniden yapmışız. Şöyle düşünün 5 bin 500 dersliğimizin yaklaşık 2 bin 500'ü 2002 öncesinden kalma. Peki şimdi kaç sınıfımız var? Şimdi de 9 bin 121 sınıfımız var. Yani öğrenci sayımız azalmasına rağmen sınıf sayımız 2 kat artmış. Erzurum'da 2002'de hiç Bilim Sanat Merkezi yokmuş, şimdi 4 tane var. O zaman okullarımızdaki spor salonları ile beraber 36 tane okullarımızda spor salonu varmış, şu anda 168 okulumuzda spor salonu var. Rakamları böyle ifade etmek mümkün. Bunları tıpkı hayırseverimize teşekkür ettiğimiz gibi eğitim öğretimi Türkiye'deki en önemli problem olarak görüp bu konuda yatırım yapar Sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum, Allah kendisinden razı olsun."

Hayırsever Küçükçalık ailesine teşekkür eden Tekin, aileye bir okul ihtiyacı daha olduğunu söylemesi üzerine tereddüt etmeden kabul ettiklerini ve Erzurum'a bir okul daha yaptıracaklarını belirtti. Tekin, bugünün ramazan ayının ilk günü olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak toplumumuzu bir arada tutan, milletimizi kökleriyle barışık bir şekilde, güçlü bir biçimde geleceğe taşıyacak bütün değerlerimizi çocuklarımıza kazandırmak istiyoruz. Toplumda yardımlaşmayı, dayanışmayı, birlik beraberliği salık veren, bunu teşvik eden, bu yönüyle de milli birliğimizin sağlanmasına önemli bir katkısı olan ramazan ayını Milli Eğitim Bakanlığı olarak milletçe çocuklarımızla, öğretmenlerimizle, velilerimizle bir şenlik havasında karşılama üzerine bir gelenek başlatmıştık. Televizyonlarda görüyorsunuz, şu anda Türkiye'de bütün okullarda oruç tutan tutmayan bütün çocuklarımız ramazanı bu anlamda milli birliğin, beraberliğimizin, milli dayanışmanın bir aracı ve parçası olarak heyecanla ve sevinçle karşılıyor. Ben de bu vesile hepinizin ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, afiyetle Cenab-ı Allah bizi bayrama da eriştirir." Konuşmaların ardından Bakan Tekin, hayırsever Yılmaz Küçükçalık'a plaket takdim etti. Bakan Tekin, daha sonra okulda sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerin okuduğu manileri dinledi, bir sınıfta da öğrencilerin Hacivat-Karagöz canladırmasını izledi.