Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum’da verilen sosyal konutlardan birinin eşyalarının masrafını üstlendi

Bakan Tekin, Atatürk Üniversitesi Mavi Salonu'nda düzenlenen "Sosyal Konut Dağıtım Programı" programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dün 6 Şubat'ın yıl dönümünde 455 bin bağımsız birimi 2,5 yıl içerisinde yapıp teslim ettiklerini hatırlattı.

Bunun üzerine 500 bin sosyal konut projesi başlattıklarını bildiren Tekin, şunları kaydetti: "Bir de bu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uhdesinde yürüyen bu tür sosyal projeler var. Biz değerlerine düşkün, aile ve yuva kavramını önemseyen bir toplumuz. Yuva sahibi olmak bizim için çok değerli ve anlamlı. İnsanların yuva sahibi olmasına emek ve katkı veren herkesi, sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp bu projede emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, bakanlık çalışanlarına, Erzurum Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Proje benim çok hoşuma gitti. Sayın valimizden bir istirhamım var. Bu güzel projede benim de bir miktar katkım olsun diye evlerden bir tanesinin içinin dayanıp döşenmesini, eşyalarını ben kendim üstlenmek istiyorum. Allah huzurla ve mutlulukla oturmanızı nasip etsin. dualarınızı bekliyoruz."