Milli Eğitim Bakanı Tekin, İzmir'de "TÜGVA Yelken Kursu Kapanış Programı"nda konuştu

Bakan Tekin, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen TÜGVA Yelken Kursu Kapanış Programı'na katıldı.

Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, daha sonra yelken yarışlarının başlama işaretini verdi.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, bütün çocukları kendi çocukları gibi bilip onların aynı şekilde yetişmeleri için çaba sarf ettiklerini belirterek bu emanete sahip çıkma konusunda kendilerine destek olan, beraber yol yürüyen herkese teşekkür etti.

Bu anlamda sivil toplum örgütlerinin önemine işaret eden Tekin, "Maalesef biz sivil toplum örgütlerinin bu desteğine teşekkür ederken, 'onları yanımızda görmek istiyoruz' derken bu süreçten rahatsız olanlar ve eleştirenler var. 'Sivil toplum örgütlerini işin içine niye karıştırıyorsunuz' 'Onları karıştırmayın' diyenler var. Onlara tavsiyem, gelsin şu çocukları görsünler. TÜGVA Başkanı yelkende 'milli sporcu yetiştireceğiz' derken arkadan çocuklar 'inşallah' diye bağırdılar. İşte bunu görsünler. Ondan sonra konuşsunlar." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların bilgi, beceri ve yeteneklerinin yanı sıra milli ve manevi değerler açısından en iyi şekilde yetişmesi için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İnşallah bu etkinliklerin sayısı artarak devam eder. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaklaşık 50 bin gencimiz, çocuğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı programda TÜGVA'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Türkiye genelinde yarım milyona yaklaştı TÜGVA ile yaptığımız protokol kapsamında Kur'an-ı Kerim'den Siyer-i Nebi'ye, yelken sporlarından biniciliğe kadar her alanda kurs verdiğimiz, iletişime geçtiğimiz genç kardeşlerimizin sayısı. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Diğer konuşmacılar

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ ise TÜGVA İzmir çalışmalarının 2013 yılında iki katlı internet kafeden dönüştürülen bir yurtla başladığını hatırlattı.

O yıldan itibaren TÜGVA'ya katılımın binlere ulaştığını anlatan Dağ, "Bu sene 30 bin evladımız yani 30 bin aile yaz kampı için evlatlarını TÜGVA'ya teslim etme iradesini göstermiş. Bunların 17 bini bütün eğitimlere katılmışlar, 11 bin tanesi de Kur'an-ı Kerim'e geçme noktasına gelmiş. Sadece Kur'an-ı Kerim değil yelken yarışları, matematik, kodlama ve diğer fen bilgisi gibi derslere destek eğitimleri de veriliyor." dedi.

Dağ, 2024 yılında Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Yerel seçim sürecinde bizi, daha doğrusu İzmir'i korkutma adına o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, benim üzerimden hep şunu söylemişti. 'Hamza Dağ gelirse Karşıyaka İskelesi'ni, Konak İskelesi'ni, İzmir Tarihi Asansör'ü TÜGVA'ya tahsis eder' diye. Karşıyaka İskelesi şurası. Hamza Dağ, AK Parti gelmedi ama TÜGVA burada onlarca, yüzlerce, binlerce genciyle size selam söylüyor. Çünkü bu kuruluş ülkeye milli ve manevi gençler yetiştirme noktasında çalışma içinde oluyor. Bundan sonra da olmaya da devam edecektir."

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata ise yelken kursuyla İzmir'de bir ilki gerçekleştirdiklerini, yelkende milli sporcular çıkarma hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

İzmir'de yaz okulu süresi boyunca 30 bin başvuru aldıklarını, 20 bin öğrenciyle başladıkları süreci 15 bin öğrenciyle nihayete kavuşturduklarını ifade eden Aslanata, 11 bin öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e geçtiği bilgisini paylaştı.

Programda İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı Aksoy ve Yaşar Kırkpınar da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yelken yarışlarında ve yaz okulu kurslarında dereceye giren öğrencilere madalyalarını verdi.