Milli Eğitim Bakanı Tekin Şanlıurfa’da okulu ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Tekin, kentteki temasları öncesinde Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı tarafından havalimanında karşılandı.

Bakan Tekin, Şanlıurfa ziyareti sırasında yol güzergâhı üzerinde bulunan Karaköprü Narlı İlkokulu'na uğradı. Önceden planlanmadığı belirtilen ziyaret kapsamında okul binasını gezen Tekin, sınıflarda yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde gördü. Ziyaret sırasında öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyen Bakan Tekin, sınıflarda derslere katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Tekin, eğitim ortamını yakından gözlemledi. Bakan Tekin, okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin görüş ve değerlendirmelerini dinledi. örgenciler Bakanla Hatıra fotoğrafı de çekti.

BAKAN'DAN ZİYARET SONRASI PAYLAŞIM

Ziyaretin ardından paylaşımda bulunan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Yol güzergâhımızda bulunan Karaköprü Narlı İlkokulumuzu ziyaret ettik. Öğrencilerimizin çalışmalarını ilgiyle izledik, derslerine iştirak ettik; değerli öğretmenlerimizle bir araya geldik. Fikirleriyle yolumuzu aydınlatan öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar, sevgili öğrencilerime başarılar diliyorum."