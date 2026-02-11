Milli Eğitim Bakanı Tekin’den ’küfür’ tepkisi: CHP Genel Başkanı Özel’i eleştirdi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'a gönderdiği mesajlar ve bu konudaki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Tekin, siyasi partilerin Anayasa'ya göre demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmezi olduğunu hatırlattı.

'ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK'

Demokrasi, temel hak ve hürriyet konularında çocuklara "rol modeli" olmada dikkatli olunması gerektiğini belirten Tekin, "Özrü kabahatinden büyük açıklamalarla çocuklarımızın bu anlamdaki değer yargılarına, çocuklara rol model olma özelinde dikkat etmeleri lazım. Yaptığı açıklamanın tasvip edilecek hiçbir yanı yok. Özür dilemesi gerekirken çıktı bir de 'özrü kabahatinden büyük' kabilinden sahip çıktı. Ben yadırgıyorum. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti açısından kabul edilebilir bir şey değil. Çocuklarımıza bir taraftan dijital mecralardaki olumsuz şeyleri örnek almamaları gerektiğini söylüyoruz ama ekrandan çıkıyor birisi hem küfrediyor sonra da yaptığı küfürleri savunuyor. Biraz daha özenli bir dil kullanmak lazım." şeklinde konuştu.