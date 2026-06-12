Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde düştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret için geldiği Yozgat'ta AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye'de sorumluluğu en ağır olan bakanlıklardan biri, hatta birincisi olduğunu söyleyen Tekin, "Şöyle kabaca rakamları söyleyeyim size. 18 milyon öğrencimiz var. Yaklaşık 75 bin tane okulumuz var. 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen var. 1 milyon 200 bin öğretmenin, 18 milyon öğrencinin aileleri var. Baktığımızda herkes bir şekilde Milli Eğitim ile alakalı. Dolayısıyla herhangi bir karar alırken herkesi düşünmek zorundayız. Herhangi bir uygulamaya başlarken toplumun tamamına sirayet edeceğini bilerek hareket etmeliyiz. Aldığımız kararların ülke menfaatleri için milli birliğimiz ve beraberliğimiz için ne tür sonuçlar doğuracağını iyi hesap etmemiz lazım. Biz de bu noktadan hareketle yol yürümeye çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu anlamda yol yürümenin bir onur olduğunu düşünüyorum" dedi.

AK Parti iktidarı döneminde derslik sayısının arttığını ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an Türkiye'de 750 bin derslik var. 750 bin sınıfta öğretmenlerimiz ders anlatıyor. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde 350 bin sınıfımız vardı. Bu 350 bin sınıfın da yarısını zaman içerisinde yıktık, deprem yıktı, deprem güçlendirmesi açısından yıktık, ekonomik ömrünü tamamlamıştı. 350 binin yarısının olmadığını düşünün. 200 bin derslik var AK Parti öncesinden kalan. Ama toplam 750 bin dersliğimiz var. Yani kat be kat derslik yapmışız. Resmi olarak devlette çalışan 1 milyon öğretmenin yüzde 82'si bizim dönemimizde atandı. 820 bin öğretmen. AK Parti'den önce devletin buna imkanı var mıydı acaba? Muhalefet bana 'Vardı' diyor. O zaman nereye harcıyordunuz bu paraları? O zaman demek ki lider burada ön plana çıkıyor. Lider 'Önce çocuklarımızın geleceği' diyor. Önce çocuklarımızın okulu, öğretmeni. Bunu dediği için 2003'ten itibaren yapılan bütün bütçelerde birinci sırada eğitim var. Biz eğitime bu anlamda inanılmaz kaynak ayırdık. Okul konusunda sadece Yozgat'ta değil, Türkiye'nin hiçbir yerinde sorun kalmadı diyebileceğiz. Bazı illerimiz var; okul yeri, arsa bulmakta zorlandığımız yerler. Onların dışında Türkiye'nin tamamında sorunu çözdük. Sorunu çözdüğümüz için de derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalamalarımız Türkiye genelinde 20'li rakamlara düşmüş durumda."

