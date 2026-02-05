Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şanlıurfa’da

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bazı temaslarda bulunmak için geldiği Şanlıurfa'da valiliği ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı M. İlhami Günbegi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile bazı milletvekilleri tarafından karşılanan Bakan Tekin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra valilik makamında ağırlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret edecek daha sonra Haliliye ilçesinde bulunan Deprem Şehitliği'nde incelemelerde bulunacak. Esnaf ziyareti gerçekleştirecek olan Bakan Yusuf Tekin, ardından Mevlid-i Halil Camii'nde düzenlenecek Mevlid Programı'na katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapması da bekleniyor.