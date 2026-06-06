Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den önemli mesaj: Türkiye nadir ülkelerden bir tanesi!

Türkiye 7'nci Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Ödül Töreni, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi'nde bulunan konferans salonunda gerçekleşti.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halcı, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil ve çok sayıda öğrenci ile öğretmen katıldı.

"TÜRKİYE, GENEL BÜTÇEDEN EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE EN YÜKSEK PAYI AYIRAN NADİR ÜLKELERDEN BİR TANESİ"

Yaklaşık 75 bin okulun kurumlarla birlikte 150 binlere kadar vardığını ve 1.2 milyonun üzerinde öğretmen, yaklaşık 18 milyonluk öğrenciden oluşan büyük bir aile olduklarını söyleyen Tekin, "Kurumsal, idari, fırsat eşitliği, sosyal devlet ilkesi anlamında fiziki altyapının ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Şu an Türkiye, genel bütçeden eğitim ve öğretim süreçlerine en yüksek payı ayıran nadir ülkelerden bir tanesi. Son 20 yıldır bütçeden Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim ve öğretim süreçlerinde hep birinci sırada yer alıyoruz. Kamu kurumları ve bakanlıklar arasında. Bunu yaparken eğitim öğretim fiziki altyapısını ciddi şekilde dünya standartlarına getirmiş durumdayız. Şu an Türkiye derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi uluslararası standartlarda derecelendirme ve sıralamada önem verilen kriterler açısından OECD üyesi ülkeler içerisinde bile ilk sıralarda yer almaya başladı" diye konuştu.

"YAKLAŞIK 750 BİN DERSLİĞİMİZDE ETKİLEŞİMLİ TAHTA VAR"

Bir diğer adımın okulların teknolojik altyapısının güçlendirilmesi olduğunu dile getiren Yusuf Tekin, "Bu da yine UNDP'nin raporundaki ifadeye göre, Türkiye neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta bulunduran dünyadaki tek ülke tanımlaması var. Yaklaşık 750 bin dersliğimizde internet altyapısı ve internet erişim hizmeti sunulan etkileşimli tahta var. Şimdi okullarımızda eski adıyla bilişim sınıflarımızı yeniden revize ediyoruz. Çocuklarımızın yapay zeka başta olmak üzere bütün imkanlardan faydalanabileceği teknolojik donanımları kendilerine sunmaya çaba sahip ediyoruz. Bu da bizim için çok öncelikli bir konu" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN BİLGİYİ TOPLUMSAL YAŞAMDA KENDİLERİNE KATKI SUNABİLECEK BİR PARADİGMAYI İNŞA ETMEK GEREKİYOR"

Eğitim öğretimle ilgili pedagojik yaklaşımların değişmediğini düşünmenin akıllıca olmayacağını belirten Tekin, "Tüm bunları yaparken çocuklarımızın analitik düşünme becerilerini geliştiren ve bilgi vermekten ziyade bilgiyi toplumsal yaşamda kendilerine katkı sunabilecek, beceriye dönüştürebilecek bir paradigmayı inşa etmek gerekiyor. Öğretim programlarımızı bu perspektifle revize ettik. Geçtiğimiz ay Londra'da Dünya Eğitim Forumu'nda OECD PISA direktörü yaklaşık 8 dakikalık konuşmasının önemli bir kısmını Türkiye Yüzyılı Maarif modelindeki beceri övgüsüne vurgu yaparak kullandı. Bu da bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Bakan Tekin, eğitim programlarını çocukların ahlaki gelişimlerine ve toplumsal değerlere uygun şekilde revize ettiklerini belirterek, öğrencilerin kendilerine sunulan imkanları etik ve ahlaki sınırlar çerçevesinde değerlendirebilmelerini hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 36 grup öğrenciye protokol tarafından madalya, kupa ve çanta gibi hediyeler verildi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı.

