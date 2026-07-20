Milli eğitim çalışanı kaza kurbanı

Kaza, 17 Temmuz Cuma gecesi Belek Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Faruk Püseli'nin kullandığı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan Püseli ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 çocuk babası Püseli yoğun bakıma alındı.

3 gündür tedavi gören Faruk Püseli bu sabah hayatını kaybetti. Püseli'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Faruk Püseli'nin Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde hizmetli olarak görev yaptığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.