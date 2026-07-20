Haberler Yaşam Haberleri Milli eğitim çalışanı kaza kurbanı
Giriş Tarihi: 20.07.2026 13:12

Milli eğitim çalışanı kaza kurbanı

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle kaza yapan Faruk Püseli (52) tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Milli eğitim çalışanı kaza kurbanı
  • ABONE OL

Kaza, 17 Temmuz Cuma gecesi Belek Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Faruk Püseli'nin kullandığı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan Püseli ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 çocuk babası Püseli yoğun bakıma alındı.

3 gündür tedavi gören Faruk Püseli bu sabah hayatını kaybetti. Püseli'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Faruk Püseli'nin Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde hizmetli olarak görev yaptığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SERİK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli eğitim çalışanı kaza kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA