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Giriş Tarihi: 6.5.2023

Milli elektrikli tren Bakırköy’de

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Milli elektrikli tren Bakırköy’de
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle TCDD'ye teslim edilen Yeni Sakarya Milli Elektrikli Tren Seti, dün itibarıyla İstanbul Bakırköy'de bir hafta süreyle vatandaşların ziyaretine açıldı. 160 kilometre hıza ulaşabilen trenlerde kullanılmak üzere 3, 4, 5 ve 6'lı araç üretilebiliyor ve 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesine ulaşıyor. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli TSİ sertifikasına sahip trende Wi-Fi, kafeterya, engelli yolcular için 2 bölme, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odasıyla yolcu konforu ön planda tutuluyor.

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Milli elektrikli tren Bakırköy’de
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