Milli Enerji ve Maden Politikası yol haritası oldu! Ankara’nın hamleleri Türkiye’yi dünyada önemli aktör yaptı

ABD/İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Tahran'ın karşı hamle olarak kapattığı Hürmüz Boğazı dünyada enerji krizi yarattı.

HÜRMÜZ KRİZİ: TÜRKİYE DÜNYAYA KIYASLA OLDUKÇA İYİ DURUMDA!

Büşra Zeynep Özdemir yaptığı değerlendirmede, "Türkiye, dünyanın geri kalanı gibi, Hürmüz kaynaklı krizden piyasalarda meydana gelen fiyat artışı dolayısıyla etkileniyor. Artan petrol fiyatları ithal edilen ham petrolün daha maliyetli olmasına yol açıyor. Buna karşılık, petrol ve doğal gaz tedarikinde Körfez ülkelerinin payının oldukça sınırlı olması ve her iki kaynağın ithalatında da çok sayıdaki ülkeye kıyasla çeşitlendirmenin iyi seviyede sağlanabilmiş olması dolayısıyla fiziksel arz noktasında henüz sorun yaşamıyor." dedi.

Zeynep Özdemir, "Örneğin geçtiğimiz son birkaç yılda en fazla petrol ithal ettiği ülkeler Rusya ve Irak iken Irak'tan ithal edilen petrolün boru hattıyla tedarik edilmesi Hürmüz'deki durma noktasına gelen tanker trafiğinden etkilenmesinin önüne geçiyor. Doğal gaz hususunda boru hatları aracılığıyla Rusya, Azerbaycan ve İran'dan ithalat yapmasına karşılık 2'si kara terminali, 3'ü yüzer terminal olmak üzere sahip olduğu 5 adet LNG ithalat noktası İran'dan kesilen gaz akışından etkilenmesini önlüyor. Son yıllarda çok sayıda önde gelen hidrokarbon devi ile imzaladığı LNG tedarik anlaşmaları çeşitlendirmeyi artırarak talebin karşılanmasında önemli rol oynuyor. Dahası, elektrik enerjisi kurulu gücünde yenilenebilir kaynakların son yıllarda fosil yakıtları geride bırakması ve içinde bulunduğumuz 2026'nın ilk çeyreğinde artan yağışlar sayesinde yükselen HES kaynaklı elektrik üretimi doğal gazın elektrik üretimindeki payını azaltarak maliyetlerde azaltıcı bir etki yaratıyor. Dolayısıyla Türkiye bugün Hürmüz kaynaklı krizden etkilenme konusunda çok sayıdaki ülkeye göre oldukça iyi durumda; mevcut durumda yalnızca piyasalarda meydana gelen fiyat artışı dolayısıyla etkileniyor. Artan petrol fiyatları ithal edilen ham petrolün daha maliyetli olmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.