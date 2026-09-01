Milli halterciye ’TBMM’de çalışıyorum’ yalanı! Sahte vekil fonuyla 800 bin lira dolandırdılar

'ÜSLUBU O KADAR DÜZGÜNDÜ Kİ İNANDIM'

Şimşek, Serdar M.'nin kendini farklı bir isimle tanıttığını ve sanal medya hesabında sahte fotoğraf kullandığını belirterek, "Muhabbetimiz ilerleyince TBMM'de çalıştığını, ondan sonra Meclis çalışanlarının oluşturduğu bir fon olduğunu, fon havuzuna ise sadece Meclis'te çalışanlar ve vekillerin girebildiğini söyledi. Sözde bu kişinin banka hesabıyla ilgili sorunları olmuş. Kendi hesabından giriş yapamadığını söyledi bana. Üslubu o kadar düzgündü ki, 'Ben inanmam' diyen bile inanırdı. Muhabbetimiz ilerlediği için ona 'Bir ev hayalim var' demiştim. Kendisi de 'Bana imkan verildi, gel beraber bu fona girelim' dedi. Param olmadığını söyledim ama 'Kredi çekip gir' dedi. Ben de kabul ettim. Bankalardan kredi çektim. İlk 20 bin lirayla başladık. Bana 'Paradan elde edilen kar 20 gün sonra gelecek ama bir daha girelim' dedi. Bunu bir seneye yakın sürede yaptı. 'Para gelecek, sisteme takıldı, ödemeler gecikti' tarzında şeyler söyledi. O an psikolojim de iyi değildi ve kendisine güvendim" diye konuştu.