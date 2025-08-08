Milli hazinelerimiz anayurda dönüyor

Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Sergide SABAH'a konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, Türkiye'nin yurtdışından teslim aldığı ürünlere ve teslim alma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yurtdışına götürülen eserlerin tespit süreçlerinden geleneksel yolların olduğunu kaydeden Boz, "Eserlerin tespitinde geleneksel yollarımız var. Bunlardan birisi yayın takibi, bizim için çok önemli ana damarlardan birisidir. İkincisi ise müzayede evlerinin takibi. Artık kökeni belli olmayan eserlerden müzeciler de uzak duruyor. Türkiye gibi ülkelerin eserlerinin peşine düşmesi ile bu algı değiştirildi" dedi.Yurtdışına kaçırılan ürünlerin iadesinin birçok farklı adım ile sağlandığını belirten Boz, "Yöntemler duruma göre değişiyor. Bu bir devlet koleksiyonuysa, çok eski yıllarda kaçırılmışsa diplomasi devreye girer. Eğer elimizde kriminolojik kanıt var ise deliller yeterli mi diye bakıyoruz. Bunlar yeterli ise hukuki adımlar atıyoruz. Bir de burada hukuksal dava yolu var. Ancak kamu kaynağını çok gerektiriyorsa bunu desteklemiyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin eser iadesi alanında yaptığı anlaşmaların önemli olduğunu kaydeden Boz, anlaşmalarla yapılan işbirliklerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "2021 yılında Amerika ile imzalanan anlaşma ile işbirliği de arttı. İsviçre ile de benzer anlaşmamız var. Orada bulunan eserler bilimsel verilerle kanıtlandığı zaman hemen teslim ediliyor. Türkiye'nin bu baskın duruşunun da etkisi var. Ayrıca bu yıl yine Amerika'dan iadesini sağlayacağımız eserler var."Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş da SABAH'a yaptığı açıklamada, Beştepe'de açılan serginin 6 ay açık kalacağını belirterek, "Burası herkesin girebildiği gece 12'lere kadar açık olan Millet Kütüphanesi. Sergi salonları da pazartesi günleri hariç olmak üzere 17.45'e kadar gezilebilecek. Herkes burayı girip gezebilir. Türkiye'de özellikle son birkaç yıl ağırlıklı olmak üzere toplam 570 eserin sergilendiği bir sergi burası. Bu sergide yer alan eserlerin de yüzde 85'i ilk kez bu sergide sunuldu" dedi.