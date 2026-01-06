Milli İrade Platformu’ndan Başkan Erdoğan’a destek açıklaması: Erdoğan’ı hedef alan söylemler 86 milyonu karşısında bulur

Milli İrade Platformu tarafından yapılan açıklamada, husumet odaklarının Başkan Erdoğan'ı ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Aziz Türk Milleti'ni hadsizce hedef aldıkları belirtildi. Bu tür içeriklerin, bir dezenformasyon faaliyetinden öte devletin en üst makamına, milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı olduğunun altı çizilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ERDOĞAN'A KARŞI TEHDİTKAR TUTUMLAR 86 MİLYONA MEYDAN OKUMAKTIR"

Hazin bir çaresizliğin dışavurumu olan söz konusu eylemleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız, milletimiz tarafından doğrudan seçilmiş devlet başkanıdır. Ona yöneltilen tehditkâr ve itibarsızlaştırıcı söylem ve tutumlar, bir şahsın ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve 86 milyonun ortak iradesine yönelmiş açık bir meydan okumadır. Bu gerçeğin herkes tarafından bilinmesi gerekir.

"TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK TEMİNATIDIR"

Allah'a şükürler olsun ki bu kirli medya operasyonlarına karşı necip milletimizin gösterdiği ortak refleks; aidiyet duygusunun ve devlet şuuruna bağlılığının en somut işaretidir. Bu gibi anlarda, toplumun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu güçlü irade Türk Milletinin en büyük teminatıdır. Anadolu topraklarını yurt edindikten sonra türlü badireleri atlatıp bugünlere ulaşmamızı da bu ferasetli duruşa borçluyuz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Bu vesileyle; milli birlik ve beraberlik hassasiyetiyle hareket eden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, milletin pak sinesinde kendine mümtaz bir yer edinmiş Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla ilan ediyoruz. Milletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun!