Milli İstihbarat Teşkilatı Arabistanlı Lawrence isimli İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence’ın gizli belgelerini paylaştı: Ansızın Kudüs’e gelip...

RAPORDA ASKER ÜNİFORMALI FOTOĞRAFLARI DA VAR...

Büyük Erkan-ı Harbiyye Reisliği, Dahiliye ve Hariciye Vekaletleri'ne gönderilen ve Lawrance'ın asker üniformalı fotoğrafının da olduğu yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Kahire'deki Mason kulübüne Suriye ve Filistin'den gelen mevsuk ve teyit edilmiş malumatı ikinci maddede arz eylerim. İngiliz entelicens servis şeflerinden meşhur casus Miralay Lavrens'in bundan iki ay mukaddem Mısır'da şeyh Aptullah namı müstearile bir müddet bulunduktan sonra Suriye ve Irak'a geçtiği ve geçen ağustos ayı zarfında ansızın Kudüs'e geldiği ve elyevm Sudan'ın Hartum şehrinde bulunduğu anlaşılmıştır. Lavrens'in, Kudüs'te bulunduğu müddet zarfında bazen Müslüman hocası kıyafetinde ve şeyh Aptullah namile ve bazen de Amerikalı Musevi hahamı şeklinde ve Yakos İskinazi namile (buraki şerif-ağlama duvarı) civarına gelerek bu civarda bulunan Müslüman ve Yahudilere ayrı ayrı vakıtlarda zehirli telkınatta bulunarak heyecan getirdiği ve bugünkü Filistin kıtalini ihzar ettiği mevsuku kelam birçok zevatın ifadesiyle teyit edilmiştir.