Milli maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatı ne kadar? Bulgaristan Türkiye milli maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Bulgaristan Türkiye karşılaşması için geri sayım sürerken maçın biletleri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan da açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak maçın biletleri bugün satışa çıkacak. Peki, Milli maç biletleri nasıl satın alınır, bilet fiyatı ne kadar?
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile yapacağı maçın biletleri bugün satışa sunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak maçın biletleri yarın 13.00'te satışa çıkacak.