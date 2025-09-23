Milli maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatı ne kadar? Bulgaristan Türkiye milli maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Bulgaristan Türkiye karşılaşması için geri sayım sürerken maçın biletleri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan da açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak maçın biletleri bugün satışa çıkacak. Peki, Milli maç biletleri nasıl satın alınır, bilet fiyatı ne kadar?