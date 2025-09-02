Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 2.9.2025 08:06

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Gürcistan ve İspanya ile karşılaşacak. Milli takım, öncelikle deplasmanda Gürcistan ile mücadele edecek, ardından güçlü İspanya karşısında sahaya çıkacak. Peki, Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Gürcistan deplasmanı, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma yolundaki kritik başlangıç olacak. Gruptaki diğer rakipler İspanya ve Bulgaristan ile oynanacak karşılaşmalar da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin bu maçlardan alacağı sonuçlar, turnuvaya katılma şansını doğrudan etkileyebilir. Peki, Gürcistan-Türkiye milli maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, karşılaşmayı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2025

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

