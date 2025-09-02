MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Gürcistan deplasmanı, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma yolundaki kritik başlangıç olacak. Gruptaki diğer rakipler İspanya ve Bulgaristan ile oynanacak karşılaşmalar da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin bu maçlardan alacağı sonuçlar, turnuvaya katılma şansını doğrudan etkileyebilir. Peki, Gürcistan-Türkiye milli maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?
Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.