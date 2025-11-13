MİLLİ MAÇ GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM! Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren A Millî Futbol Takımımız, Avrupa Elemeleri'nde final haftasına ulaştı. Grup aşamasındaki son iki maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, ilk olarak Bulgaristan ile, ardından da güçlü rakip İspanya ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalar, Milliler'in 2026 Dünya Kupası yolunda grup birinciliği veya play-off şansı için hayati önem taşıyor. Peki; Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, milli maç tarihleri: