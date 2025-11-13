MİLLİ MAÇ GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM! Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren A Millî Futbol Takımımız, Avrupa Elemeleri'nde final haftasına ulaştı. Grup aşamasındaki son iki maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, ilk olarak Bulgaristan ile, ardından da güçlü rakip İspanya ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalar, Milliler'in 2026 Dünya Kupası yolunda grup birinciliği veya play-off şansı için hayati önem taşıyor. Peki; Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, milli maç tarihleri:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, evinde oynayacağı bu kritik mücadele ile gruptaki yerini koruyacak. Maçın tarih, saat ve yayın bilgileri şu şekilde:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (E Grubu, 5. Maç)
|Tarih
|15 Kasım 2025, Cumartesi
|Saat
|20:00
|Stadyum
|Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, Bursa
İlk dört maçını tamamlayan A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kalan son iki maçı ve fikstür detayları aşağıdaki gibidir:
|Tarih
|Saat (TSİ)
|Maç
|Organizasyon
|15 Kasım 2025 Cumartesi
|20:00
|Türkiye – Bulgaristan
|E Grubu 5. Maç
|18 Kasım 2025 Salı
|22:45
|İspanya – Türkiye
|E Grubu 6. Maç
|
MÜSABAKALAR
|
TARİH ARALIĞI
|
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Grup Aşaması
|
21 Mart - 18 Kasım 2025
|
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu
|
26-31 Mart 2026
|
2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri
|
11 Haziran - 19 Temmuz 2026