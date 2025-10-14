Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 14.10.2025 09:23

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye, Gürcistan'ı konuk edecek. Mücadele Turka Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek.Karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın ilk 11 kadrosu merak edildi. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte, Türkiye - Gürcistan maç maçının detayları...

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler...

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 4. maçında Gürcistan karşısında puan arayacak. Karşılaşmayı hakem Radu Petrescu yönetirken, yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadeleyi anlık olarak takip etmek isteyen sporseveler "Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman?" sorularına yanı aramaya başladı.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 4. maçında bugün Kocaeli'de Gürcistan'ı ağırlayacak.

Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MİLLİ MAÇ ÖNCESİ PUAN TABLOSUNDA SON DURUM!

Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Barış, Arda, Kenan, Kerem.

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovai, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz