MİLLİ MAÇ HEYECANI! İspanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bulgaristan galibiyetiyle birlikte E Grubu'nda ikinciliği ve dolayısıyla Dünya Kupası Play-Off turu katılımını garantileyen A Milli Takımımız, elemeleri grup lideri İspanya deplasmanında tamamlıyor. İspanya karşısında alınacak bir galibiyet moral ve prestij kazanmak açısından büyük önem taşıyor. Teknik heyet ve oyuncular, bu milli maç için son hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, İspanya - Türkiye milli maçı hakkında tüm merak edilenler:
İspanya – Türkiye karşılaşmasının bilgileri şöyle:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri (E Grubu Son Maçı)
|Maç
|İspanya - Türkiye A Milli Futbol Takımı
|Tarih
|18 Kasım 2025 Salı
|Saat
|22:45 TSİ (Türkiye Saati ile)
|Yer
|Estadio de La Cartuja, Sevilla / İspanya
Türkiye FIFA 2026 Dünya Kupası play-off biletini aldı. Turu garantileyen A Milli Takımımız için muhtemel rakipler şöyle:
Türkiye'nin Dünya Kupası play-off turu muhtemel rakipleri: Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, Macaristan, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Çekya olacak.